ЦСКА во второй раз разгромил "Витязь"

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковным "Витязем" во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 6:2 (0:1, 4:0, 2:1).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (на 25-й и 44-й минутах), Константин Окулов (30), Никита Нестеров (33), Михаил Науменков (37), Алексей Марченко (51). У "Витязя" отличились Павел Чернов (19) и Борна Рендулич (47).

Третий матч серии до четырех побед состоится в Подольске в субботу. В параллельном матче "Спартак" добился волевой победы над СКА.