Управляющая ареной "Динамо" компания согласилась с переносом матча на другую арену

Управляющая компания стадиона "Динамо" согласилась с решением РФС перенести футбольный матч, назначенный на 10 марта, на другую арену, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе компании.

Там уточнили, что новая арена введена в эксплуатацию и имеет сертификат соответствия стандарту РФС "Футбольные стадионы". Инфраструктура и безопасность отвечают всем стандартам для проведения мероприятий мирового уровня.

Ранее комиссия Российской премьер-лиги проинспектировала качество газона стадиона, установив, что, несмотря на хороший внешний вид поля, корневая система газона недостаточно укрепилась. Это может стать причиной травмы игроков во время матча.

"Чтобы этого избежать, РПЛ приняла решение, поддержанное УК "Динамо", отказаться от проведения на стадионе "Динамо" матча 10 марта", – рассказали в УК.

Новую дату проведения первого матча на реконструированном стадионе "Динамо" пока не определили. Матч состоится, когда газонное покрытие будет соответствовать "высочайшим стандартам построенного спортивного объекта".

10 марта на ВТБ Арене – Центральном стадионе "Динамо" должен был состояться матч столичных "Динамо" и "Спартака". Новой площадкой для поединка может стать стадион "Лужники" .