Теннисистка Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Сингапуре

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Российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 250 в Сингапуре.

Кудерметова, которая была посеяна под пятым номером, проиграла 95-й ракетке мира Кимберли Биррелл. Матч завершился со счетом 3:6, 2:6 в пользу австралийской теннисистки. Длительность встречи составляла 1 час 1 минуту.

Во втором круге Биррелл сыграет против американской теннисистки Хейли Баптист. Призовой фонд турнира в Сингапуре составляет более 275 тысяч долларов.

В 2023 году Кудерметова обыграла американку Джессику Пегулу в финале турнира WTA в Токио. Матч завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу россиянки. Таким образом, спортсменка из России завоевала второй в карьере титул WTA в одиночном разряде.

