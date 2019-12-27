Бутырская верит, что Туктамышева удивит на ЧР по фигурному катанию

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская считает, что Елизавета Туктамышева сможет удивить своими выступлениями на чемпионате России в Красноярске.

"Сегодня у нее есть очень сильное оружие – четверной тулуп, который очень дорого стоит и значительно повышает оценку. Да, очевидно, она его не исполнит, но у Туктамышевой в запасе есть аксель в три с половиной оборота, который, кроме Косторной и Трусовой, больше никто не прыгает... Если в произвольной программе Трусовой удастся исполнить пять четверных, то у нее появятся все шансы стать чемпионкой страны", – цитирует Бутырскую RT.

Ранее она высказала мнение, что отсутствие Алины Загитовой на чемпионате уменьшило общий уровень интриги соревнований в женском одиночном катании. Спортсменка назвала Загитову "украшением любых соревнований".

"Сейчас она показывает настолько женственное катание, что на нее хочется смотреть и смотреть, ею хочется любоваться. Очень жалко, что она решила взять паузу", – отметила Бутырская.

К этому решению стоит отнестись уважительно, подчеркнула она. Бутырская обращала внимание на то, что Загитовой будет сложно возобновить карьеру. В то же время она считает, что у спортсменки будет насыщенная и интересная жизнь именно в фигурном катании, поскольку ее везде ждут.

С 26 по 29 декабря в Красноярске проходит чемпионат России по фигурному катанию. По его итогам определится состав национальной сборной на чемпионат Европы.

За путевки в сборную будут соревноваться в том числе три ученицы Этери Тутберидзе. Это их первые состязания после выступлений в юниорском Гран-при.