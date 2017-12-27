"Магнитка" разгромила московское "Динамо" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московское "Динамо" потерпела крупное поражение от магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) в пользу хозяев.

В составе "Магнитки" хет-триком отметился Мэтт Эллисон (3, 6 и 28-я минуты), по шайбе забросили Сергей Терещенко (27-я) и Андрей Чибисов (39-я). Автором гола у "бело-голубых" стал Дмитрий Марковин (32-я).

Последний раз "Динамо" побеждало в Магнитогорске 10 октября 2011 года. Тогда москвичи взяли верх над "Металлургом" – 6:5.