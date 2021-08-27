Россиянин Вдовин завоевал серебро Паралимпиады в беге на 100 метров

Фото: paralymp.ru

Легкоатлет Андрей Вдовин взял серебро в беге на дистанции 100 метров на Паралимпийских играх в Токио.

Россиянин финишировал с результатом 11,18 секунды. Спортсмен состязался в категории T37 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золото Паралимпиады в Токио в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.