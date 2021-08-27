Стало известно, почему Жиркову запретили тренироваться на базе сборной России

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Футболисту сборной России Юрию Жиркову запретили присутствовать на тренировках национальной команды в Новогорске. Запрет связан с ограничениями из-за профилактики распространения коронавируса, сообщил руководитель пресс-службы сборной России по футболу Самвел Авакян.

"Для начала нужно подчеркнуть, что он особенный футболист для сборной и всего российского футбола. Но правила доступа на базу одни для всех, и подобный запрет прежде всего связан с "ковидным протоколом". Именно это и объяснил вчера начальник сборной Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова, когда он обратился с вопросом о возможности допуска Юрия в Новогорск во время сбора национальной команды", – приводит РИА Новости слова Авакяна.

Отмечается, что Куличенко выразил обеспокоенность в связи с риском распространения COVID-19 и попросил тренера прописать программу тренировок Жиркову так, чтобы занятия не выпадали на дни, когда на базе находится сборная России.

"Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов исполкома РФС Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе. Если после окончания сбора национальной команды Жирков или его тренер выразят желание продолжить восстановление в Новогорске, конечно же, такая возможность будет сразу же предоставлена", – добавил Авакян.

Сборная России начнет сбор перед матчами отборочного цикла чемпионата мира 2022 года под руководством Валерия Карпина. Ранее в российских СМИ появлялась информация, что штаб команды попросил Жиркова, проходившего реабилитацию на базе в Новогорске, покинуть территорию на время сбора.

Ранее Юрий Жирков покидал расположение сборной России из-за травмы мышц бедра.