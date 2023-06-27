Футбольным клубам Италии запретили использовать номер 88 в рамках борьбы с антисемитизмом

Фото: ТАСС/ZUMA

В Италии вывели из обращения всех футбольных клубов номер 88 с сезона-2023/24. Это решение приняли Итальянская федерация футбола (FIGC), министерство внутренних дел и министерство спорта страны в рамках кампании по борьбы с антисемитизмом, пишет La Gazzetta dello Sport.

Клубы должны будут изъять из обращения футболки с номером 88, так как этот номер используется как приветствие в неонацистских группах. Также кампания предусматривает остановку матчей чемпионата Италии из-за нацистских лозунгов во время игр.

В СМИ напомнили, что в 2000 году легендарный итальянский футболист Джанлуиджи Буффон попал в центр скандала из-за футболки с номером 88. Буффон вышел на поле в такой майке, что вызвало протесты со стороны еврейской общины. Тогда футболист взял номер 77.

В прошлом сезоне в Серии А под номер 88 на поле выходили четыре игрока – Марио Пашалич из "Аталанты", Тома Башич из "Лацио", Томас Ринкон из "Сампдории" и Матеуш Прашелик из "Вероны".

Ранее сообщалось, что сборная Испании по футболу стала победителем Лиги Наций сезона-2022/23, одержав победу над сборной Хорватии.

Сборная Испании впервые стала победителем турнира. Этот розыгрыш Лиги Наций стал третьим в истории, до этого в турнире побеждали сборные Португалии и Франции.

Месси объявил о переходе в "Интер Майами"