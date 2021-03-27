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Спорт

27 марта, 22:11

Фигуристы РФ завоевали максимальную квоту на ОИ в танцах на льду

спорт

Фото: ТАСС/EPA/Jessica Gow

Российские танцоры завоевали максимальную квоту для выступления в турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. ОИ состоятся в Пекине, сообщает ТАСС.

Планируется, что на Олимпиаде будут выступать три танцевальных дуэта. По итогам выступления на Чемпионате мира сумма мест двух лучших дуэтов не будет больше 13.

Произвольный танец показали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Александра Степанова и Иван Букин. Произвольная программа танцоров стала последним видом программы Чемпионата мира, проходящем в Стокгольме.

Зимние Олимпийские игры 2022 года организуют в столице Китая с 4 по 20 февраля следующего года.

Ранее российские фигуристки взяли все медали на Чемпионате мира. Первое место заняла Анна Щербакова.

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