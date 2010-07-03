Путин поручил отметить юбилей Олимпиады-1980

Владимир Путин поручил властям столицы подготовить юбилей Олимпиады-1980.
С инициативой проведения мероприятия на заседании Совета по физической культуре и спорту выступил почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов. "Идею поддержите. Я и Минспорту говорю, и вас прошу это сделать", – сказал Путин на заседании, обращаясь к Сергею Собянину, передает РИА Новости.
19 июля 1980 года в Москве на Большой спортивной арене стадиона "Лужники" состоялась торжественная церемония открытия ХХII летних Олимпийских игр.
Несмотря на отсутствие на играх большого числа высококлассных спортсменов из стран, бойкотировавших соревнования, Олимпиада оказалась богатой на высокие достижения. За 14 дней соревнований спортсмены, представляющие все 5 континентов, установили 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов.
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