В AIU заявили об отсутствии Шубенкова в списке временно отстраненных легкоатлетов

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В списке временно отстраненных атлетов независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit россиянин Сергей Шубенков не значится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен "Фуросемид".
"На нашем сайте опубликованы все отстраненные атлеты", – сообщили в AIU.
Информацию о положительной допинг-пробе у спортсмена опроверг личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов.
Также стало известно, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований чемпионку мира по тяжелой атлетике Светлану Шимкову. Спортсменку заподозрили в нарушении антидопинговых правил.
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