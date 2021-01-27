В AIU заявили об отсутствии Шубенкова в списке временно отстраненных легкоатлетов

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В списке временно отстраненных атлетов независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit россиянин Сергей Шубенков не значится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен "Фуросемид".

"На нашем сайте опубликованы все отстраненные атлеты", – сообщили в AIU.

Информацию о положительной допинг-пробе у спортсмена опроверг личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

Также стало известно, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований чемпионку мира по тяжелой атлетике Светлану Шимкову. Спортсменку заподозрили в нарушении антидопинговых правил.