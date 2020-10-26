Некапитальные спортобъекты в Москве будут размещать по упрощенной схеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве установили новый механизм размещения некапитальных объектов спортивного назначения. Как сообщает портал мэра и правительства столицы, он заработал с начала октября.

По словам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, инвесторы, уже арендующие у города землю для эксплуатации нежилых строений, могут разместить рядом и спортивную инфраструктуру.

"...теперь инвесторы могут размещать на арендованных участках спортивные объекты без проведения дополнительных конкурсных процедур и заключения новых договоров аренды", – заявил представитель мэрии.

К некапитальным спортивным объектам относятся футбольные поля, площадки для гольфа, открытые и крытые катки, а также физкультурно-оздоровительные уличные комплексы.

Ефимов подчеркнул, что данная мера повысить доступность спортобъектов, а также увеличит инвестиционную привлекательность земельных участков. Ранее спортивную инфраструктуру можно было возводить только на незанятых участках и через конкурс.

Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, новая схема требует соблюдения ряда условий. Если на земельном участке разрешена категория "спорт", то подобные объекты могут занимать не более 70% арендованной территории. Если же в документах прописаны другие виды разрешенного использования, то на спортивную инфраструктуру можно выделить только 25% свободной территории.

Сами по себе объекты должны быть выполнены из стекла, алюминия, металла и дерева, а также не должны иметь фундамента – максимально возможное заглубление инфраструктуры составляет 0,5 метра.

Для размещения спортивных объектов необходимо обратиться в департамент городского имущества. Заявку рассмотрят в Москомспорте, а затем на межведомственной комиссии.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество новых физкультурно-оздоровительных комплексов достигнет порядка 150 через три года. По словам градоначальника, даже в условиях пандемии коронавируса в столице продолжаются строительные работы.

