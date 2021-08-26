Сборная России обыграла испанцев и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал мирового первенства в Москве, одержав победу в 1/4 финала над командой Испании.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу российских спортсменов. Голами в составе сборной России отличились Андрей Котенев (6-я минута), Борис Никоноров (14-я минута), Алексей Макаров (15-я минута) и Артур Папоротный (35-я минута). В испанской команде голы забили Эдуард Суарес (20-я минута) и Антонио Майор (22-я минута).

В полуфинале россиянам предстоит встретиться с командой Швейцарии, которая в 1/4 финала оказалась сильнее сборной Уругвая. Матч состоится в субботу, 28 августа.

Ранее сборная России одержала победу над командой Японии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Россияне вышли в четвертьфинал, завершив встречу со счетом 7:1.

