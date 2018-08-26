Систему VAR протестировали во время матча "Спартак" – "Динамо"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Систему видеопомощи арбитрам (VAR) протестировали на стадионе "Открытие Арена" во время матча пятого тура чемпионата России между московскими "Спартаком" и "Динамо" (2:1), сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

На матче испытали мобильное оборудование одного из технологических провайдеров в фазе "offline". В частности, операторы потренировались на видеоповторах (replay operators) по 16 камерам ТВ-вещателя.

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал, что система, которая соответствует международным требованиям, сработала без сбоев.

В дальнейшем планируется проверить качество связи коммуникационной системы арбитров с VAR-комнатой, поступление сигнала от VAR-комнаты до монитора у боковой линии поля и другие технические моменты.

Система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м – на чемпионате мира.

Система позволяет арбитру и его ассистентам просматривать на мониторе спорные эпизоды игры.

Ранее президент российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что раньше второй части чемпионата данная система в России не заработает.