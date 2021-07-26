Российская саблистка Великая вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская саблистка Софья Великая одержала верх над итальянкой Ирен Векки в поединке 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию.

Матч окончился со счетом 15:12. Таким образом, Великая вышла в 1/4 финала турнира, где также выступят российские фехтовальщицы София Позднякова и Ольга Никитина.

Оставшиеся матчи личного турнира у саблисток пройдут 26 июля.

Ранее рапиристка Лариса Коробейникова завоевала пятую медаль сборной ОКР на Олимпийских играх в Токио. В матче за третье место Коробейникова победила итальянку Аличу Вольпи. Встреча завершилась со счетом 15:14.