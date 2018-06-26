В Минспорте Уругвая оценили организацию ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Представители Минспорта Уругвая высоко оценили уровень организации ЧМ-2018.

"На моем веку это самая великолепная организация ЧМ во всех смыслах – инфраструктура, безопасность, доброжелательность и гостеприимство", – заявил заместитель министра спота Уругвая Альфредо Этчанди в эфире RT.

Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес отметил, что попробует перенять многие организационные моменты у России.

Ранее свои оценки организации мундиаля в РФ дали бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир и японская принцесса Хисако Такамадо.

Блаттер оценил организацию ЧМ-2018 в России на 9 баллов из 10 возможных. При этом он уточнил, что идеала в природе не существует: "Не могу поставить 10 из 10, потому что это будет означать, что расти уже некуда".

По словам Асгейрсдоттира, "исландцы отмечают гостеприимство россиян и говорят, что в России интересно". Такамадо назвала уровень организации "прекрасным".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!