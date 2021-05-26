В посольстве Латвии в России прокомментировали замену флага в Риге

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Замена флага России в Риге на знамя Олимпийского комитета РФ не является недружественным жестом или неуважением. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства Латвии в Москве Эдгарс Кактиньш в разговоре с РИА Новости.

Он подтвердил, что на площади напротив отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где флаги участвующих в чемпионате стран используются в декоративных целях, демонтировали российский триколор. Его место занял флаг с символикой Олимпийского комитета.

"Нет никакого повода для приравнивания этого к неуважению или к недружественному жесту, так как во время ЧМ по хоккею Рига для своего украшения использует флаги участников соревнования, в том числе флаг Олимпийского комитета РФ", – сказал Кактиньш, отметив, что о том же написал посол Латвии в России Марис Риекстиньш на своей странице в Twitter.

Риекстиньш подчеркнул, что под этим флагом российские спортсмены выступают на многих соревнованиях, так что его использование не может считаться неуважением.

Ранее власти Риги демонтировали российский триколор на площади, где были установлены флаги стран – участниц ЧМ по хоккею, заменив его на на символику Олимпийского комитета РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с таким решением, так как площадь не является местом проведения чемпионата.

В МИД РФ назвали решение Риги убрать российский флаг неприкрытым неуважением. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что таким образом Латвия пытается закрепиться в числе недружественных государств.