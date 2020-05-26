Стала известна причина срыва перехода футболиста Кака в ЦСКА

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Стала известна причина, помешавшая переговорам о трансфере игрока Кака между московским футбольным клубом ЦСКА и бразильской командой "Крузейро".

Так, по информации издания defatoonline.com.br, переход не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В феврале появилась информация, что к защитнику Кака проявил интерес московский футбольный клуб ЦСКА. По некоторым данным, "армейцы" предложили за 21-летнего игрока 4 миллиона евро.

Как пояснил представитель бразильского клуба Карлос Феррейра, в процессе переговоров в мире началась пандемия коронавируса и "все остыло".

Сообщается, что "Крузейро" планировали продать защитника Кака и нападающего Маурисио, а затем потратить вырученные деньги на покрытие долгов. В бразильском клубе рассчитывали получить за игроков не менее 7,2 миллиона евро.

Ранее об интересе ЦСКА к Кака писало издания UOL. Сообщалось, что в случае перехода зарплата футболиста в московском клубе может составить порядка 3 миллионов евро в год.