"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои должности по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.

Решение принял совет директоров, "удовлетворив просьбы" Измайлова и Родионова.

Измайлов работает в "Спартаке" с 2013 года, Родионов занимал должность президента академии клуба, с лета 2015 являлся генеральным, а затем спортивным директором "Спартака".

По итогам сезона-2016/17 "Спартак" стал чемпионом России. Сейчас красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице.