IBU примет решение о проведении этапов Кубка в РФ на заседании в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение о проведении соревнований под эгидой IBU в России в текущем сезоне на заседании исполкома в феврале. Оно состоится во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов

"Исполком IBU хотел бы проинформировать своих партнеров, что проведение запланированных в текущем сезоне соревнований под эгидой организации в России в настоящее время оценивается с учетом новой информации", – сказано в сообщении IBU.

До того, как IBU примет решение, под вопросом находится проведение этапа Кубка мира в Тюмени, запланированное на 22–25 марта, а также двух мартовских этапов Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.