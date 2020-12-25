Москва онлайн покажет "Спортивные выходные" с Дмитрием Губерниевым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

26 декабря съемочная группа Москвы онлайн посетит площадку, на которой "Мои документы" проводят тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные".

Корреспондент пообщается с организаторами и тренерами, а также посетит мастер-класс по скандинавской ходьбе, в котором примет участие телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Летом занятия по йоге, танцам, фитнесу и другим направлениям проходили в парках для всех желающих. С осени проект перешел на онлайн-формат. Чемпионы мировых и европейских соревнований, известные телеведущие теперь проводят занятия для пользователей YouTube, Telegram и Zoom.

Смотрите трансляцию 26 декабря в 9:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.