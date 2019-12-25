Кабмин РФ увеличил премии за золотые медали на чемпионатах мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Российской Федерации увеличило размеры денежных премий за победы и призовые места на международных и национальных спортивных состязаниях. Об этом сообщает ТАСС.

Распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Триумфаторам чемпионатов мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта будут выплачивать 358 тысяч 400 рублей. За серебряные и бронзовые медали выплаты составят 179 тысяч 200 рублей и 107 тысяч 500 рублей соответственно.

Таким образом, премиальные выплаты увеличатся примерно в 1,5 раза.

В отдельных случаях денежные вознаграждения устанавливают по результатам юношеских и молодежных турниров. Например, в феврале 2019 года от 100 до 200 тысяч выплатили победителям и призерам III летних юношеских Олимпийских игр.

