Детский фестиваль регби в Москве собрал 35 команд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном спортивном комплексе "Олимп" прошел первый детский фестиваля тэг-регби. Участие в турнире приняли около 280 детей из секций.

Как заявил Агентству "Москва" генеральный директор регбийного клуба ЦСКА Евгений Арсентьев, были собраны 35 команд из столичного региона.

Фестиваль посетили как дошкольники, так и дети старших возрастов. Церемонию открытия провел капитан сборной России по регби Василий Артемьев.

Тэг-регби представляет собой разновидность классического регби с упрощенными правилами и наличием дополнительного инвентаря в виде двух ленточек на липучках.

Они называются "тэгами" и крепятся к поясу для того, чтобы можно было безболезненно задержать соперника. В тэг-регби преимущественно играют дети, так как он более безопасный.

Ранее стало известно, что академия регби ЦСКА планирует открыть в столичных школах 100 детских секций к 2023 году. Сейчас в школах работает 30 секций регби.