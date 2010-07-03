Детский фестиваль регби в Москве собрал 35 команд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столичном спортивном комплексе "Олимп" прошел первый детский фестиваля тэг-регби. Участие в турнире приняли около 280 детей из секций.
Как заявил Агентству "Москва" генеральный директор регбийного клуба ЦСКА Евгений Арсентьев, были собраны 35 команд из столичного региона.
Фестиваль посетили как дошкольники, так и дети старших возрастов. Церемонию открытия провел капитан сборной России по регби Василий Артемьев.
Тэг-регби представляет собой разновидность классического регби с упрощенными правилами и наличием дополнительного инвентаря в виде двух ленточек на липучках.
Они называются "тэгами" и крепятся к поясу для того, чтобы можно было безболезненно задержать соперника. В тэг-регби преимущественно играют дети, так как он более безопасный.
Ранее стало известно, что академия регби ЦСКА планирует открыть в столичных школах 100 детских секций к 2023 году. Сейчас в школах работает 30 секций регби.