Заур Тедеев назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК "Ростов"

Фото: fc-rostov.ru

Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "Ростов" назначен Заур Тедеев. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Тедеев работает в системе донского клуба с 2019 года. В позапрошлом сезоне он был назначен старшим тренером молодежной команды Ростова.

Как уточняется, до этого пост главного тренера занимал Юрий Семин, который сообщил о своем уходе с должности в субботу, 25 сентября.

Ранее сообщалось, что тренер ФК "Ротор" Хохлов обратился в суд из-за блокировки его фамилии в Facebook. Спортсмен требует взыскать с социальной сети 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.