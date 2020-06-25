Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Экс-игрок сборной страны и московского Спартака Евгений Ловчев прокомментировал решение о возобновлении чемпионата России по футболу. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, решение возобновить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в июне было правильным.
"Не разделяю точку зрения о том, что мы рано возобновили чемпионат", – сказал Ловчев.
При этом он отметил, что среди спортсменов "есть разгильдяи". По словам Ловчева, не все футболисты должным образом соблюдали режим ограничений.
"Почему взрослые люди не позволяют себе того, что сделал игрок Ростова Хорен Байрамян и другие заболевшие футболисты?", – привел пример специалист.
Он добавил, что в сложившихся условиях стоит до конца следовать решению о доигрывании чемпионата.
"Больных надо изолировать, а здоровым дать возможность играть в футбол и доиграть чемпионат", – обозначил Ловчев.
Ранее стало известно, что московский "Локомотив" перешел на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке. Данное решение было связано с участившимися случаями заражения коронавирусом в РПЛ.
Кроме того, матч "Краснодара" и "Динамо" было решено перенести на июль. Команды должны были встретиться 21 июня.
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