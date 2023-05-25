Бывшая жена Сафонова заявила, что футболист хочет отобрать у нее дочь

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Бывшая супруга вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова Анастасия рассказала, что спортсмен хочет забрать у нее двухлетнего ребенка. В своих соцсетях она заявила, что футболист подал в отношении нее иск об определении места жительства их дочери Майи с отцом.

"Матвей инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на рождение Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы", – поделилась женщина.

В июне 2021-го во время чемпионата Европы у супругов родилась дочь. Уже 5 октября того же года женщина рассказала том, что пара рассталась из-за измены спортсмена.

Ранее российский рэпер Гуф поделился, что разводится со своей женой Юлией Королевой. На тот момент он считал, что ему могут понадобиться адвокаты из-за судебных споров.