Собянин поздравил хоккеиста и тренера Владислава Третьяка с днем рождения

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Сергей Собянин поздравил с днем рождения прославленного советского хоккеиста, тренера и российского политического деятеля Владислава Третьяка. Поздравление мэр Москвы опубликовал на своей официальной странице во "ВКонтакте".



Владислав Третьяк родился в 1952 году. Он стал заниматься спортом с раннего детства: сначала плаваньем, затем прыжками в воду. В хоккей он пришел в 11 лет. В 1970 году попал в сборную Советского Союза, а с 1971 года стал основным вратарем команды.

Третьяк много раз становился чемпионом и призером чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр и многих других мировых и советских спортивных соревнований.

