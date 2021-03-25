"Спортивные выходные" 27 и 28 марта пройдут с участием Алексея Немова и Кирилла Сарычева

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Пауэрлифтер и тяжелоатлет Кирилл Сарычев и гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов проведут онлайн-тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные". Об этом сообщается на сайте проекта.
Тренировки в Zoom и YouTube под руководством спортсменов пройдут в выходные, 27 и 28 марта.
27 марта в 12:00 стартует занятие с Сарычевым. Участникам предстоит выполнить серию упражнений для общего укрепления мышц всего тела.
28 марта в 12:00 Немов продемонстрирует, как с помощью простых упражнений поддерживать себя в хорошей форме.
"Спортивные выходные" – проект департамента спорта города Москвы и центров "Мои документы", который поддерживает АНО "Московский спорт". Проект позволят жителям столицы бесплатно заниматься йогой, пилатесом, спортивными танцами и другими видами спорта под руководством профессионалов. Единственное условие – зарегистрироваться на сайте проекта.
Ранее сообщалось, что жители столицы могут решить, как улучшить программу "Спортивных выходных". В рамках проекта "Активный гражданин" удастся выбрать новых ведущих тренировок и дополнительные активности.
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