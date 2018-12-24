ЦСКА в овертайме обыграл "Нефтехимик"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Московский ЦСКА в овертайме обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0).

В составе хозяев отличились Андрей Светлаков (13-я минута), Павел Карнаухов (15), Грег Скотт (26) и Кирилл Капризов (65). У гостей шайбы забросили Марат Хайруллин (11, 14) и Дамир Шарипзянов (54).

Следующий матч армейцы проведут 28 декабря. На домашней арене они сыграют с казанским "Ак Барсом".