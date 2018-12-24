Медведевой на чемпионате России кинули на лед пельмени

Фигуристке Евгении Медведевой после произвольной программы на чемпионате России кинули на лед пельмени. Так фигуристку решила поддержать ее болельщица.

Сама Медведева отнеслась к презенту с юмором и назвала подарок очень странным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.