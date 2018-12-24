Свыше 20 лыжных трасс открылись на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 20 лыжных трасс общей протяженностью более 40 километров открылись на северо-востоке Москвы.

Как сообщает пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа, на некоторых из них уже проходят спортивные мероприятия.

Лыжные трассы появились в районах Бибирево, Отрадное, Лианозово, Лосинка, Останкинский, Свиблово, Ростокино, Северное и Южное Медведково.

Отмечается, что всего в округе в течение сезона будут действовать около 400 объектов зимнего отдыха.

20 декабря в парке 850-летия Москвы открылся первый в столице профессиональный биатлонный комплекс для начальной подготовки спортсменов.