Футбольный клуб "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Ещенко

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" ведет переговоры с защитником команды Андреем Ещенко о продлении контракта. Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2018 года.

"В настоящее время клуб и игрок ведут переговоры по новому контракту, обсуждают детали и сроки соглашения", – цитирует источника близкого к игроку ТАСС.

Андрей Ещенко играет за "Спартак" с 2016 года. Он провел в составе команды 41 матч в чемпионате России и стал автором одного гола.