Главный тренер "Локомотива" посетил матч соперников по Лиге Европы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Главный тренер столичного футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин посетил матч "Ниццы" – будущего соперника команды по матчам 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, он решил вживую оценить оппонента.
"Шестое место в чемпионате Франции не должно нас расслаблять – команда сильная индивидуально, и интересная тактически", – написал Семин на своей странице в Instagram.
Тренер не уточнил, на каком именно матче "Ниццы" он побывал.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет 15 февраля в Ницце, ответная игра состоится 22 февраля в Москве. Первенство считается вторым по значимости для команд-членов УЕФА.
Действующий победитель турнира – английский клуб "Манчестер Юнайтед". Команда обыграла в финале 2017 года нидерландский клуб "Аякс".
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