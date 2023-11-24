Легкоатлет-паралимпиец из ЮАР Писториус выйдет из колонии по УДО в январе

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Легкоатлет-паралимпиец Оскар Писториус, отбывающий срок за убийство возлюбленной Ривы Стинкамп, будет освобожден из-под стражи по УДО в январе 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент исправительных учреждений ЮАР.

36-летний спортсмен был приговорен к тюремному заключению в 2014 году. Помимо обвинения в убийстве собственной девушки в 2013 году, ему вменили вину за стрельбу в ресторане. Он должен был провести в тюрьме 13 лет.

"Департамент исправительных учреждений ЮАР подтверждает условно-досрочное освобождение Оскара Писториуса с 5 января 2024 года", – говорится в сообщении.

Мужчине удалили стопы в возрасте 11 месяцев из-за отсутствия малоберцовых костей в обеих ногах. С раннего детства он передвигается на протезах. Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр, участником Олимпиады в Лондоне и других соревнований.

Ранее Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил из места лишения свободы девушку, осужденную за ДТП в Москве, в котором погибли двое детей. Инцидент произошел в 2021 году на улице Авиаторов. Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе мать с тремя мальчиками.

