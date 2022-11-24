Тренер бобслеиста Банькова назвала предположительную причину смерти спортсмена

Фото: vk.com/id133927532

Причиной смерти члена сборной России по бобслею Максима Банькова, по предварительной информации, стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсмена Кристина Антонова.

"Заключение патологоанатомов после вскрытия я еще не видела, но, по предварительной информации, у спортсмена была обнаружена стремительно развивавшаяся лимфома", – сообщила тренер.

По ее словам, в больнице диагноз называли последним, оставшимся под вопросом. Предположительно, смерть наступила спустя месяц после начала развития заболевания у мужчины.

Спортсмен будет похоронен на родине – в Красноярске, на кладбище Бадалык, сообщила Антонова. Финансовую и организационную стороны похорон взяла на себя Федерация бобслея.

"Для всей сборной России, для всего спортивного Красноярска смерть Максима стала настоящей трагедией, он был любимчиком в команде", – рассказала тренер Банькова.

На чемпионате России, который проходил в Сочи в конце марта, экипаж Банькова занял шестое место в соревнованиях бобов-двоек.

О смерти 24-летнего спортсмена стало известно 24 ноября. Молодой человек родился 27 февраля 1998 года. В связи с утратой спортсмена Федерация бобслея выразила родственникам Банькова соболезнования.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!