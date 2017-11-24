МОК пообещал вынести справедливое решение по допуску России на ОИ-2018

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что исполком организации примет справедливое решение по вопросу участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

"Я не знаю, какое решение будет принято, но оно будет справедливым. По мнению некоторых, на принятие этого решения можно повлиять, оказав давление на исполком. Но подобные усилия будут тщетными", – цитирует Баха Inside the Games.

По его словам, члены исполкома будут смотреть только на факты и выводы комиссий.

К настоящему моменту МОК пожизненно отстранил от участия в Играх 14 спортсментов из России. Это лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, бобслеисты Александр Зубков, Ольга Стульнева и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.

Россиян признали виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Показанные ими результаты аннулированы.

После того, как МОК лишил двух золотых медалей Александра Зубкова сборная России потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014. Теперь у России осталось 9 золотых медалей. Первое место сейчас занимает команда Норвегии.

Игры-2018 в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.