МОК пообещал вынести справедливое решение по допуску России на ОИ-2018

Фото: ТАСС/Gong Bing/Zuma
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что исполком организации примет справедливое решение по вопросу участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
"Я не знаю, какое решение будет принято, но оно будет справедливым. По мнению некоторых, на принятие этого решения можно повлиять, оказав давление на исполком. Но подобные усилия будут тщетными", – цитирует Баха Inside the Games.
По его словам, члены исполкома будут смотреть только на факты и выводы комиссий.
К настоящему моменту МОК пожизненно отстранил от участия в Играх 14 спортсментов из России. Это лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, бобслеисты Александр Зубков, Ольга Стульнева и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.
Россиян признали виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Показанные ими результаты аннулированы.
После того, как МОК лишил двух золотых медалей Александра Зубкова сборная России потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014. Теперь у России осталось 9 золотых медалей. Первое место сейчас занимает команда Норвегии.
Игры-2018 в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: