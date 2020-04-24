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Спорт

13:37

Двукратный победитель ОИ рассказал о соперниках России в хоккее на Олимпиаде-2022

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Двукратный Олимпийский чемпион, известный по выступлениям за московский "Спартак", экс-хоккеист Александр Кожевников рассказал о своих ожиданиях от зимних ОИ-2022, сообщает News.ru.

В частности, он прокомментировал уровень соперников сборной России по группе. Квартет, в который попали российские хоккеисты, пополнился представителями Чехии и Швейцарии.

"Команды серьезные, мы можем бороться. У нас лига сильнее чем у Чехии или Швейцарии", – заявил Кожевников.

Он отметил, что двух лет достаточно для того, чтобы подобрать сильнейших игроков, способных достойно представить Россию на Олимпиаде. В то же время Кожевников напомнил, что на турнирах такого статуса "нет слабых соперников".

Четвертый участник группы, в которую вошли Россия, Чехия и Швейцария, определится в ходе квалификационного отбора.

Ранее российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и легенда мирового хоккея Уэйн Гретцки провели благотворительный онлайн-матч. Зрители пожертвовали более 16 тысяч долларов.

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