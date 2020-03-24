Москвичи завоевали 22 процента медалей сборной России на Сурдоолимпийских играх

21:15
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Москвичи – победители и призеры XIX зимних Сурдоолимпийских игр 2019 года и их тренеры получат единовременные выплаты. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.
Чемпионы получат премиальные выплаты в размере четырех миллионов рублей за каждое звание, серебряные призеры – по 2,5 миллиона рублей, бронзовые – по 1,7 миллиона рублей. Их тренеры получат выплаты в размере 50% от указанных сумм за каждое призовое место.
Сборную Россию представляли 78 спортсменов, из которых было 16 москвичей. Они выступали в пяти спортивных дисциплинах. По результатам Игр первое место заняла сборная РФ, на счету которой было 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей. Москвичи принесли в копилку сборной 11 медалей, в том числе три золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых.
Победителями в Играх стали 13 спортсменов из Москвы. Сурдлимпийскими чемпионами стали Анна Сурмилина и Никита Горячев (сноуборд). Серебряными призерами стали Елена Шагиева, Светлана Цедик (керлинг), Алексей Игнатенко, Петр Лебедев и Станислав Соколов (сноуборд). Бронзовыми призерами стали Станислав Соколов, Эдуард Халаджан, Мария Капусткина (сноуборд), Дмитрий Богдан, Рустам Гафурбаев, Леонид Иноземцев и Роман Лукьянов (хоккей).
Сурдлимпийские игры проходили прошлом году с 12 по 21 декабря. В Играх приняли участие 503 спортсмена из 33 стран мира. Соревнования проходили в таких дисциплинах, как керлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей, горнолыжный спорт и шахматы.
Сурдлимпийские игры – международные спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха. Они проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). Отличительная особенность Игр состоит в том, что во время их проведения не используются звуковые сигналы. Участникам Игр запрещено использовать слуховые аппараты и специальные имплантаты.
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