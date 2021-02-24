Фото: Москва 24/Александр Авилов

Кубок Москвы по прыжкам в высоту пройдет 27–28 февраля на территории манежа имени братьев Знаменских. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет соревнований.

"27–28 февраля в Москве в манеже имени братьев Знаменских (улица Стромынка, дом 4) при поддержке департамента спорта Москвы состоится юбилейный, 25-й турнир "Кубок Москвы по прыжкам в высоту", который широко известен в связи с оригинальным форматом – соревнования проходят под музыку", – говорится в сообщении.

В оргкомитете подчеркнули, что специальным гостем турнира в этом году станет легкоатлетка Бланка Влашич. Заявки на участие в мероприятии уже подали свыше 300 спортсменов из 44 городов России. В частности, в этом году выступят чемпионка мира Мария Ласицкене, Михаил Акименко, Илья Иванюк и другие.

"Вместе со взрослыми профессионалами в Кубке Москвы примут участие и юные покорители высоты. Организаторы определили четыре возрастные категории: мальчики и девочки 2008 года рождения и моложе, младшие юноши и девушки 2006–2007 годов рождения, старшие юноши и девушки 2004–2005 годов рождения, юниоры и юниорки 2002–2003 годов рождения", – отметил собеседник агентства.

Ранее в Москве прошел II Зимний кубок по индор-гребле братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко, в турнире приняли участие свыше 250 спортсменов. Гонки проводились на специальных тренажерах, имитирующих академическую греблю, а также греблю на каноэ и байдарке.

За один соревновательный день прошли 72 заезда, по итогам которых были разыграны 35 комплектов наград. Общий призовой фонд кубка составил около 4 миллионов рублей.

