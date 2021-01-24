Россия подаст апелляцию на действия финского лыжника в эпизоде с Большуновым

Фото: ТАСС/imago images/Lehtikuva
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) подаст апелляцию на действия финна Йони Мяки, который помешал лыжнику сборной России Александру Большунову на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Как заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе в эфире телеканала "Матч ТВ", Россия обратится в комитет по правилам и контролю.
"У них есть два пункта: одно – это поведение спортсмена, за что мы и дисквалифицированы, и второе – они (судьи) не считают, что финский спортсмен нарушил правила", – объяснила специалист.
Вяльбе отметила, что наказание для Большунова не соразмеримо проступку и что российский лыжник замахнулся на соперника палкой на эмоциях.
Ранее сообщалось, что первая сборная России по лыжным гонкам дисквалифицирована за неспортивное поведение Александра Большунова и лишена третьего места. Спортсмен отреагировал на действия Йони Маки, который на последнем участке дистанции дважды ударил по лыжам соперника.
За счет того, что второй состав российской сборной занял четвертое место, в общем зачете Россия все же удостоилась бронзовых медалей гонки.
Российских лыжников дисквалифицировали на этапе Кубка мира
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: