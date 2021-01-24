Россия подаст апелляцию на действия финского лыжника в эпизоде с Большуновым

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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) подаст апелляцию на действия финна Йони Мяки, который помешал лыжнику сборной России Александру Большунову на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Как заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе в эфире телеканала "Матч ТВ", Россия обратится в комитет по правилам и контролю.

"У них есть два пункта: одно – это поведение спортсмена, за что мы и дисквалифицированы, и второе – они (судьи) не считают, что финский спортсмен нарушил правила", – объяснила специалист.

Вяльбе отметила, что наказание для Большунова не соразмеримо проступку и что российский лыжник замахнулся на соперника палкой на эмоциях.

Ранее сообщалось, что первая сборная России по лыжным гонкам дисквалифицирована за неспортивное поведение Александра Большунова и лишена третьего места. Спортсмен отреагировал на действия Йони Маки, который на последнем участке дистанции дважды ударил по лыжам соперника.

За счет того, что второй состав российской сборной занял четвертое место, в общем зачете Россия все же удостоилась бронзовых медалей гонки.

