Тренер рассказала, что у фигуристки Трусовой высокая температура

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Серебряный призер олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова находится под наблюдением врачей из-за высокой температуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортсменки Светлану Соколовскую.

Из-за плохого самочувствия Трусова не сможет принять участия в чемпионате России по фигурному катанию.

"В данный момент я бессильна – у нее температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом. Спасибо за поддержку", – сказала тренер девушки.

В пятницу, 23 декабря, в Красноярске пройдет второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию. На льду с короткой программой выступят Камилла Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина и другие выдающиеся фигуристки страны.

Ранее стало известно, что Трусова снялась с предстоящих соревнований. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Накануне спортсменка почувствовала недомогание. До этого 18-летняя фигуристка стабильно тренировалась и посетила церемонию жеребьевки ЧР-2022.

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