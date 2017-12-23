Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поучаствовал в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Игра состоялась на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля.

На сайте появились фотографии мероприятия. Вместе с Путиным участие в матче приняли глава Минобороны Сергей Шойгу, саксофонист Игорь Бутман, хоккеист Вячеслав Фетисов.

Ночную хоккейную лигу образовали в 2011 году. Инициатором стали Путин и ветераны отечественного хоккея. Цель – привлечение к спорту взрослого населения, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание любительского сообщества, которое может объединить все регионы России.

В правление лиги вошли отечественные звезды хоккея. Действующий победитель первенства – команда из Екатеринбурга "Авто".