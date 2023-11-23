Никольченко исключили из сборной Украины по гимнастике из-за слов о ненависти к Польше

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Владу Никольченко исключили из состава украинской сборной по художественной гимнастике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного.

До этого Никольченко в своих соцсетях рассказала, что ненавидит Польшу и ее граждан. После этого Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело в отношении девушки.

Украинке Никольченко 20 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

Ранее Международная федерация самбо (FIAS) разрешила спортсменам с Украины, которые выступают на чемпионате мира, отказаться от рукопожатий в конце схваток.

Согласно регламенту, атлеты обязаны обмениваться рукопожатием перед битвой и после нее. Чемпионат мира по самбо проходил 10–12 ноября в Ереване.

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