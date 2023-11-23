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23 ноября, 12:16

Спорт

Суд оправдал Роналду по делу об изнасиловании

Фото: ТАСС/AP Photo/Armando Franca

Суд оправдал нападающего футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка направила вновь иск против спортсмена в октябре этого года, однако суд встал на сторону Роналду.

Впервые Майорга публично обвинила футболиста в изнасиловании в сентябре 2018 года. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году во время отпуска Роналду в Лас-Вегасе.

Стороны тогда договорились не разглашать подробности, а потерпевшей, которая должна была отказаться от обвинений, заплатили 375 тысяч долларов. Футболист же отрицал все обвинения.

В июле 2019 года прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес Роналду.

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