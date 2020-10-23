ФК "Ахмат" извинился за инцидент с нападением на арбитра матча молодежного ЧР

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Футбольный клуб "Ахмат" извинился перед главным арбитром матча молодежного первенства России против московского "Спартака" Богданом Головко, на которого было совершено нападение после игры. Об этом сообщается на сайте клуба.
Уточняется, что выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра, но был сопровожден за периметры стадиона сотрудниками службы безопасности. В ФК "Ахмат" осудили такое поведение болельщика.
"Клубом будет организовано внутреннее расследование. Сотрудники, которые допустили выход болельщика на поле, будут наказаны. Приносим свои извинения главному арбитру матча Богдану Головко, болельщикам, участникам матча", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по предписанию Роспотребнадзора ближайший домашний матч столичного "Спартака" с "Ростовом", запланированный на 31 октября, может пройти без зрителей. До этого "Спартак" превысил допустимое число болельщиков, однако, несмотря на последовавшую реакцию контролирующих органов, снова планирует разметить на трибунах 15,5 тысячи болельщиков.
Матч "Спартак" – "Ростов" может пройти без зрителей
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