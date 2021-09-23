На "Красном октябре" пройдет фестиваль JetRush Extreme Fest

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest пройдет на территории "Красного октября" 25 и 26 сентября.

Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до позднего вечера. Фестиваль организован при поддержке федерации водно-моторного спорта России.

В программе фестиваля – зрелищные трюки ведущих профессиональных спортсменов, концерты популярных артистов, лекции и мастер-классы.

Днем гостей ждут соревнования и показательные выступления в дисциплинах аквабайк фристайл, гидрофлайт (флайборд), BMX-фристайл, скейтборд. Атлеты поборются за внушительный денежный приз. В вечернее время у Канала Москвы-реки можно будет увидеть яркое и экстремальное шоу на флайбордах от чемпионов и обладателей Кубка России.

На территории "Красного октября" будет организована зона лектория, где проведут мастер-классы, показы фильмов и talk-сессии популярные атлеты и инфлюенсеры. У воды будут расположены lounge-зоны и фуд-корт.

Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте и страницах мероприятия.