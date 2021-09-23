На "Красном октябре" пройдет фестиваль JetRush Extreme Fest

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest пройдет на территории "Красного октября" 25 и 26 сентября.
Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до позднего вечера. Фестиваль организован при поддержке федерации водно-моторного спорта России.
В программе фестиваля – зрелищные трюки ведущих профессиональных спортсменов, концерты популярных артистов, лекции и мастер-классы.
Днем гостей ждут соревнования и показательные выступления в дисциплинах аквабайк фристайл, гидрофлайт (флайборд), BMX-фристайл, скейтборд. Атлеты поборются за внушительный денежный приз. В вечернее время у Канала Москвы-реки можно будет увидеть яркое и экстремальное шоу на флайбордах от чемпионов и обладателей Кубка России.
На территории "Красного октября" будет организована зона лектория, где проведут мастер-классы, показы фильмов и talk-сессии популярные атлеты и инфлюенсеры. У воды будут расположены lounge-зоны и фуд-корт.
Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте и страницах мероприятия.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: