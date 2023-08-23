Чемпионат мира по джигитовке пройдет на ВДНХ 25–26 августа

Фото: ТАСС/Сергей Елагин

Чемпионат мира по джигитовке впервые состоится в Центре национальных конных традиций на ВДНХ 25 и 26 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что состязания проведут на выводном круге. В них поучаствуют спортсмены из России, Белоруссии, Монголии, Франции, Казахстана, Турции, Индонезии, Саудовской Аравии и Пакистана.

Соревнования пройдут по таким дисциплинам, как специальная джигитовка (владение оружием на выбор – шашка, меч или любой вид пики длиной 220–270 сантиметров) и вольная джигитовка (трюковые элементы), уточнили в сообщении. От каждой команды выступит либо один спортсмен в личном зачете, либо команда из трех человек. Лошади будут предоставлены участникам организаторами чемпионата.

Так, 25 августа в 16:00 на выводном круге пройдет жеребьевка для определения лошади, на которой будет выступать спортсмен. Тренировка команд начнется в 16:30.

Откроются соревнования 26 августа в 13:00 парадом на выводном круге. С 14:00 будут проходить выступления спортсменов в вольной джигитовке, с 15:30 – в специальной джигитовке. Награждение победителей и закрытие мероприятия начнутся в 18:00. Вход свободный.

Ранее на ВДНХ прошли международные соревнования по тентпеггингу. В них поучаствовали спортсмены из девяти стран: Казахстана, Ирана, Кувейта, Сирии, Белоруссии, Пакистана, Катара, Индии и России. Вход также был свободный.

Также в "Лужниках" 20 августа состоялся полумарафон. Центральным событием стал забег по трассе длиной в 21,1 километра.

Конные соревнования по тентпеггингу прошли на ВДНХ