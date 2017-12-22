Российский конькобежец Скобрев пожизненно отстранен МОК от участия в ОИ

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Шесть российских спортсменов пожизненно отстранены Междуранодным олимпийским комитетом от участия в Играх. Среди них серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере российский конькобежец Иван Скобрев, конькобежец Артем Кузнецов, две хоккеистки – Татьяна Бурина и Анна Щукина, а также бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина, сообщается в релизе на сайте организации.

Решение принято по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Аннулированы также результаты всех спортсменов на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

Ранее МОК лишил российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпиады в Сочи. Их также пожизненно отстранили от соревнований под эгидой МОК.

Кроме того, 5 декабря по решению МОК российская олимпийская сборная отстранена от участия в зимних Играх в Южной Корее в 2018 году. Спортсмены смогут поехать на играх только в статусе "олимпийских атлетов из России" и выступить под нейтральным флагом. Организация также уже выдвинула требования к форме для участников Игр из РФ.