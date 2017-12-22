Российский конькобежец Скобрев пожизненно отстранен МОК от участия в ОИ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Шесть российских спортсменов пожизненно отстранены Междуранодным олимпийским комитетом от участия в Играх. Среди них серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере российский конькобежец Иван Скобрев, конькобежец Артем Кузнецов, две хоккеистки – Татьяна Бурина и Анна Щукина, а также бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина, сообщается в релизе на сайте организации.
Решение принято по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Аннулированы также результаты всех спортсменов на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.
Ранее МОК лишил российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпиады в Сочи. Их также пожизненно отстранили от соревнований под эгидой МОК.
Кроме того, 5 декабря по решению МОК российская олимпийская сборная отстранена от участия в зимних Играх в Южной Корее в 2018 году. Спортсмены смогут поехать на играх только в статусе "олимпийских атлетов из России" и выступить под нейтральным флагом. Организация также уже выдвинула требования к форме для участников Игр из РФ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: