Губерниев прокомментировал отказ Дзюбы от приглашения в сборную России

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил отказ нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По мнению Губерниева, футболист в данный момент находится не в самом лучшем состоянии.

"Его максимализм приведет к тому, что он сможет обрести в ближайшее время нужную форму", – предположил комментатор.

Губерниев подчеркнул, что не желает думать о Дзюбе плохо. Форвард предан команде и стране, считает журналист.

"Я не сомневаюсь, что человек, который был капитаном, действительно думает о хорошем, чтобы действительно начать помогать команде, когда у него произойдет перезарядка батарейки", – заключил Губерниев.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Дзюба попал в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ. Наставник объяснил это тем, что нападающий показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом".

Позднее Дзюба отказался от приглашения в сборную России. Он выразил надежду, что к ноябрьским матчам сможет быть в оптимальной готовности.