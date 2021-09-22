Губерниев прокомментировал отказ Дзюбы от приглашения в сборную России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил отказ нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает "Матч ТВ".
По мнению Губерниева, футболист в данный момент находится не в самом лучшем состоянии.
"Его максимализм приведет к тому, что он сможет обрести в ближайшее время нужную форму", – предположил комментатор.
Губерниев подчеркнул, что не желает думать о Дзюбе плохо. Форвард предан команде и стране, считает журналист.
"Я не сомневаюсь, что человек, который был капитаном, действительно думает о хорошем, чтобы действительно начать помогать команде, когда у него произойдет перезарядка батарейки", – заключил Губерниев.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Дзюба попал в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ. Наставник объяснил это тем, что нападающий показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом".
Позднее Дзюба отказался от приглашения в сборную России. Он выразил надежду, что к ноябрьским матчам сможет быть в оптимальной готовности.
Дзюба отказался от приглашения в сборную России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: