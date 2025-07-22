Мамбеталиев ушел с поста главного тренера хоккейного клуба "Барыс"

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Главный тренер казахстанского хоккейного клуба "Барыс" Галым Мамбеталиев покинул должность. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды", – говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Королев.

Ранее обладатель Кубка Стэнли Боб Хартли стал новым главным тренером ярославского хоккейного клуба "Локомотив". Канадский специалист имеет победы во всех лигах, в которых когда-либо работал. В числе его наград также титул чемпиона Швейцарии и Кубок Гагарина.

До этого клуб возглавлял Игорь Никитин, который привел ярославскую команду к Кубку Гагарина.